トヨタ自動車は6日、佐藤恒治社長が交代し、後任に近健太執行役員が就任すると発表しました。 トヨタ自動車は、6日午後3時半から東京都内で緊急の記者会見を開いています。 4月1日付で、佐藤恒治社長(56)が副会長に就任し、近健太執行役員(57)が次の社長に昇格します。 豊田章男会長(69)は留任します。 佐藤社長は、2023年4月に豊田会長の後任として社長に就任しました。 次期社長の近氏は1991年にトヨタに入社し、