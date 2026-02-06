提供：四国水族館 四国水族館（香川・宇多津町）は６日、「コツメカワウソのふれあい体験」を有料プログラムとして通年スタートしました。飼育スタッフのレクチャーを受けながら、アクリルガラス越しにエサをあげることができます。間近でカワウソの仕草を観察でき、エサを掴むカワウソの前肢に触れることができる貴重な体験です。以前期間限定で行ったところ完売が相次ぎ、再開を望む声が多かったためレギュ