４日、郷土料理人コンテストで腕を振るう参加チーム。（石阡＝新華社記者／李凡）【新華社銅仁2月6日】中国貴州省銅仁市石阡（せきせん）県で4日、地元の料理人が腕を競う「郷土料理人コンテスト」が開かれた。村ごとに編成された10余りのチームが参加し、地域に伝わる特色料理を披露しながら、民間に受け継がれてきた調理技法を競い合った。会場では無形文化遺産の巡回公演が行われたほか、地元の農産物やオリジナルグッズを