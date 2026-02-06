NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö2»þ22Ê¬ ¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Î½éÆü¤òÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¶¦±é¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¤µ¤ó¡¢ÆîÂôÆà±û¤µ¤ó¡¢¾¾ÈøÍ¡¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú NEWS¡¦²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­ ¡Û¥Û¥é¡¼ÉñÂæ¤Ë¼ç±é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¡×?´Ñ¤¿¿Í¤Ï¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡×Í§Ã£¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤ËÍè¤Æ?ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È