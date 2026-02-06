トヨタ自動車は社長を交代する人事を発表しました。佐藤恒治社長の後任には、執行役員で財務の責任者を務めてきた近健太氏が昇格します。トヨタの発表によりますと、今年4月1日付で佐藤恒治社長が副会長に就任し、執行役員でCFOを務めてきた近健太氏が社長に昇格するということです。佐藤氏は2023年4月、創業家出身の豊田章男・現会長の後任として社長に就任しました。佐藤氏は今年1月に日本自動車工業会の会長に就任していて、果