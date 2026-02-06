NFLの最優秀選手に輝き、スピーチするラムズのQBマシュー・スタッフォード＝5日、サンフランシスコ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLの各賞が5日に発表され、ラムズのQBで7日に38歳の誕生日を迎えるマシュー・スタッフォードが最優秀選手（MVP）を初受賞した。強肩と優れた判断力を武器にパスでともにリーグ1位の46TD、獲得距離4707ヤードをマークした。最優秀攻撃選手にはパスレシーブでの獲得距離1793