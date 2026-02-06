SNSで違法薬物の「運び屋」を募集したとして、「リクルーター役」の男が職業安定法違反の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、寺内典明容疑者は去年、仲間と共謀してSNSに「VIP手荷物配送代行サービス」「報酬20万円案件」などと投稿して、違法薬物を密輸する「運び屋」を募集し、紹介したとして、職業安定法違反の疑いが持たれています。違法薬物の密輸事件で、職業安定法違反を適用して容疑者を逮捕するのは、全国で初め