元放送作家の長谷川良品氏が6日、X（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）東京13区から立候補している自民党の土田慎前衆院議員（35）が「国民の皆さんに汗を流して、場合によっては血を流していただかないといけない」などと語る切り抜き動画がXで拡散されたことを受け、私見を述べた。土田氏は1月31日に出演したネット討論会で、医療制度や安全保障など日本が抱えるさまざまな課題への取り組みに向け「国民の皆さんに汗を