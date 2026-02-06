中国科学院工程熱物理研究所はこのほど、圧縮空気エネルギー貯蔵技術の研究開発で重要な進展を遂げたと発表しました。中儲国能（北京）技術と共同開発した単機として世界で最大出力の圧縮空気エネルギー貯蔵圧縮機は中国合格評定国家認可委員会（CNAS）が与えた資格を持つ第三者機関による試験に合格したとのことです。試験結果によると、同圧縮機の最高排気圧力は10．1メガパスカルで、最高出力は101メガワット、運転条件の変化に