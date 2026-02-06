香川用水への供給量を20%削減する第一次取水制限が、2月9日（月）午前9時から開始されることが決まりました。きょう（6日）、吉野川水系水利用連絡協議会が発表したものです。 取水制限は、早明浦ダムの貯水率が低下していることを受けたものです。現在、早明浦ダムの貯水率は54.0%（2月6日0時時点）で、平年値の81.6%と比較して大幅に低下しています。 吉野川（池田地点上流）の降雨量は、11月が平年比26.2%、12月が34.0%、1月