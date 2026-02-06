É¨¾å15¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Î¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¡Ä½÷Í¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê(38)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿?Ä¶¥ß¥Ë¾æÀ©Éþ»Ñ?¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª27¡×¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÒ²Ê¡£5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢É¨¾å15¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÁÒ²Ê¤Î»Ñ¤Ë¡Ö38ºÐ¤Ç¤³¤ÎÉ¨¡ªåºÎï¤¹¤®¤Ç