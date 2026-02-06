福岡県警久留米署は6日、久留米市大善寺町付近の歩道で5日午後3時ごろ、小学生女児が歩いて帰宅していたところ、見知らぬ男性から「小学生じゃないでしょ、君」「こっちにおいで」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は頭をそり上げ、中肉、灰色Tシャツ、長ズボンを着用していたという。