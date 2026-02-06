お笑いコンビ「オダウエダ」の小田結希（30）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。3月1日から1カ月間休養することを発表した。レギュラーの仕事は続けるという。「スプリングフェアのお知らせ」と題して更新。「こんにちは！みなさんお元気ですか？」とあいさつし、「オダウエダ小田は3/1から1カ月休養することになりました」と報告した。「レギュラーのお仕事は務めさせて頂きます」と明かし、「充電期間として