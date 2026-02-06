漫談家の綾小路きみまろ（75）が、6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の“恩人”の言葉を明かした。70代の目標を「まず健康第一」とした綾小路。司会の黒柳徹子が「前に70歳で引退とかおっしゃった」と、同番組出演時のエピソードに触れると、綾小路は「68歳の時に出させていただきまして、徹子さんに引退のことをお話したら、“何を言ってるの、私を見なさい”って言われて。あれから75