◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦村田昴―ガブリエル・サンティシマ（７日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者・村田昴（２９）＝帝拳＝が７日、東京・後楽園ホールで３度目の防衛戦に臨む。６日は都内で前日計量が行われ、村田が５５・３キロ、挑戦者の同級１１位ガブリエル・サンティシマ（フィリピン）が