西武・糸川亮太投手が６日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。高知・春野での２、３軍キャンプに参加中の右腕。打者３人に直球とシンカーを合計約５０球を投げ、安打性の当たりは８本、直球の最速は１４２キロだった。「結構バランス良く投げられた。しっかり練習してきた形が出せて、ＢＰの段階ではまた一つ段階を踏めたかな」と手応えを得た。状態の良さには、土肥ファーム投手チーフコーチも「すごいいいよ。今