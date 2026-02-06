巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手が、またもや驚愕（きょうがく）弾を叩き込んだ。宮崎キャンプ第２クール２日目のフリー打撃では左翼席のフラッグ付近に１３０メートル弾を連発。右中間にも強烈な打球を放り込み、宮崎サンマリン球場に集まったファンをどよめかせた。メジャー通算４７発、マイナー通算１６１発の新助っ人は、キャンプ２日目に来日初の屋外フリー打撃を行い５６スイングで１３本のサク越えを披露。首