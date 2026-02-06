中日・柳裕也投手が６日、沖縄・北谷での春季キャンプで打撃投手を務め、今年初めて打者と対戦した。「フォームを変えているので、その辺りのフィーリングを考えながら」と４５球。昨季までセットポジションから投球していたが、ノーワインドアップの新スタイルを披露した。沖縄に入ってから挑戦しているフォーム。「（理由は）ひらめきです。続けるか分からないし、ダメだったら、また変えればいい。思いついたら、どんどんやる