シルク・ホースクラブは６日、ホームページを更新し、２５年度募集馬の競走馬名が決定したと発表した。２２年、２３年の年度代表馬イクイノックスの全妹にあたるシャトーブランシュの２４の馬名は、「エクアトーレ」に決まった。イタリア語で赤道を意味する。父はキタサンブラックで、美浦・田中博康厩舎に入厩予定。イクイノックスは日本馬歴代最高のレーティング１３５を獲得し、２３年の「ロンジン・ワールドベストレースホ