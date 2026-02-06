資料マスク 岡山県は6日、定点把握に基づく直近1週間（1月26日～2月1日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は76人で、１医療機関あたり1.52人（前週1.72人）と減少しました。 一方、香川県の直近1週間（1月26日～2月1日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関あたり患者数は2.00人（前週2.00人）でした。