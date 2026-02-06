資料 岡山県は6日、定点把握に基づく直近1週間（1月26日～2月1日）のインフルエンザの感染状況を発表しました。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は876人で、１医療機関あたり17.52 人（前週11.06人）と増加しました。地域別では、備中地域（37.00人）が多くなっています。岡山県は2025年11月28日にインフルエンザ警報を発令しています。 一方、香川県の直近1週間（1月26日～2月1日）に県が