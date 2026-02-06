アジア株下落、貴金属に振り回される豪州株は銀と追加利上げ観測のダブルパンチ 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26501.82（-383.42-1.43%） 中国上海総合指数 4080.31（+4.40+0.11%） 台湾加権指数 31712.57（-88.70-0.28%） 韓国総合株価指数 5014.34（-149.23-2.89%） 豪ＡＳＸ２００指数 8703.50（-185.72-2.09%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82975.94（-337.99-0.41%）