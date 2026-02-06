本日午前０時にミシガン大学消費者信頼感指数が発表される。１月のＩＳＭ製造業・非製造業がまずまずで、景況感の改善が期待される中で、速報性の高い２月のミシガン大学 消費者信頼感指数にも注目が集まる。予想は55.0と前回の56.4から小幅悪化見込みとなっている。