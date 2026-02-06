貴金属相場に振り回される＝オセアニア為替概況 豪ドル/ドルは銀を中心に貴金属市場の下げが朝にかけて進んだことで、NY夕方から東京朝にかけて売りが優勢となった。NY午後の0.6970ドル前後から東京午前に0.6897ドルまで下げている。その後貴金属相場が反発。大きく下げていた銀スポットがプラスに転じるなどの動きを見せる中で0.6940ドル台まで反発している。 豪ドル円もNY午後の109円50銭前後からの下げる形で108円90銭