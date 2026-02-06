東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 増日銀審議委員 いまだに緩和的な環境であることは確か 大切なのは適時適切利上げで基調2%超えないよう抑えること もはやデフレ慣行は解消されインフレに入ってきている 【豪州】 ブロック豪中銀総裁 インフレ急上昇が一時的か持続的かを注意深く監視する必要 インフレ