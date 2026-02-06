Suchmosが5月から国内9都市18公演となる『The Blow Your Mind TOUR 2026』の開催を発表。Suchmosがリスペクトするアーティストを招いて開催する対バン形式でのライブツアーとなる。【写真】豪華…！Suchmos『The Blow Your Mind TOUR 2026』共演者同ツアーは2020年に開催予定であったが、世界的なパンデミックの影響により開催中止を発表。昨年の活動再開を経て約6年ぶりのリベンジとなっており、多様な音楽性をルーツに持った