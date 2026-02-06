きょう午前、東京・江東区の14階建てマンションで火事があり、高齢女性1人が死亡しました。警視庁などによりますと、きょう午前11時前、江東区塩浜で「向かいのマンションから火が出ている」と目撃者の男性から消防に通報がありました。14階建てのマンションの7階の部屋から火が出て、火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められました。室内から高齢の女性が意識不明の重体で見つかり、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認さ