バスケットボール男子日本代表の桶谷大（だい）新ヘッドコーチ（琉球ゴールデンキングスHC）の下、元ワシントン・ウィザーズのアシスタントコーチで現シーホース三河のライアン・リッチマンHCとともにACを務めることになった吉本泰輔氏。現在はNBAデンバー・ナゲッツ傘下のGリーグチーム、グランドラピッズ・ゴールドのACを務めている。 その吉本氏と偶