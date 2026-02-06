トピー工業は後場急騰し、昨年来高値を更新している。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が２１９８億１２００万円（前年同期比１．４％減）、営業利益が５９億１２００万円（同９９．１％増）となった。大幅増益で、通期計画に対する営業利益の進捗率は８４％に上り、業績の上振れを期待した買いが入った。 同社は自動車や建築用のホイー