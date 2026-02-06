積水化学工業が６連騰と異色の強さを発揮。ここ日経平均が軟調な値動きを強いられていた中にあっても同社株には波状的な買いが流入し、我が道を行く展開で上値指向を鮮明としてきた。樹脂加工の大手で住宅や自動車向けを強みとするが、高市政権が日本発の技術として成長戦略分野のひとつに掲げるペロブスカイト太陽電池への展開でも先駆的存在として注目されている。 同社はフィルム型ペロブスカイト太陽電池などで早くから