テクノ菱和が後場一段高となり、上場来高値を更新した。同社はきょう午後２時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２．２倍の１１２億８８００万円となり、通期計画の１２８億円に対する進捗率は８８．２％となった。 売上高は同２２．５％増の６９８億８４００万円で着地。前期から繰り越した大型物件が順調に進捗したことや、生産性が向上したことが寄与した。な