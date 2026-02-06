timeleszが、ニューアルバム『MOMENTUM』を4月29日にリリースする。 （関連：Snow Man、King & Prince、timeleszらが表現した伝統と新しさ『ベストアーティスト』STARTOシャッフルメドレーを振り返る） 新体制2作目となる本作は、新たな家族と走り切った1年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、“過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグル&#