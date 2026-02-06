タムラ製作所は大幅続落。この日午後１時ごろ、２６年３月期連結業績予想について純利益を１６億円から６億円（前期比７８．４％減）へ下方修正すると発表した。「転身支援制度特別措置」に伴う特別退職金と再就職支援費用を計上する見込みのため。これがネガティブ視されているようだ。 売上高、営業利益の見通しに変更はない。また、配当予想については１０円から１３円（前期１３円）に増額した。 出所：MINKABU PRES