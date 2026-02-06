ジェフユナイテッド千葉は6日、J1百年構想リーグのキャプテンをDF鈴木大輔が担当することを発表した。6シーズン連続の担当になる。副キャプテンはMF高橋壱晟、MF田口泰士、MFエドゥアルド、GK鈴木椋大、DF鳥海晃司、DF河野貴志の6人が務める。