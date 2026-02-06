[故障者情報]ブラウブリッツ秋田は6日、FW半田航也が左ハムストリングス損傷と診断されたことを発表した。負傷日や全治期間は公表していない。27歳の半田は昨年ガイナーレ鳥取へ期限付き移籍し、J3で25試合4得点だった。