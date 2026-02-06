藤枝MYFCは6日、DF中川創がキャプテンを担当することを発表した。中川は昨季に続く主将担当。クラブを通じて「大きな変化、新しいスタートの中、チームキャプテンを務めさせていただきます。多くの期待を背負う覚悟と責任を持ち、強く結果を残せるチームへと成長するために、自分の全力を尽くします」とコメントした。槙野智章監督が就任した藤枝は「チームを代表するリーダーとして各選手の意見や考えを集約し、監督・コーチ