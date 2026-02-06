ホタルクスは、家庭で癒しの空間を演出できる間接照明付きLEDシーリング「HotaluX AURA」として、インナーが木目調ダークブラウンの「HLDC12A445KSG」（〜12畳用）と「HLDC08A445KSG」（〜8畳用）を2月11日、インナーがブラックの「SLDC12A845KSG」（〜12畳用）と「SLDC08A845KSG」（〜8畳用）を2月16日に発売する。●独自の光色採用やゆらぎ機能を搭載「HotaluX AURA」は、リビングなどのメインルームでの演出やベッドルーム