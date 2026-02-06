※イメージ選手サイン入りユニホームなど豪華プレゼントをGETしよう！「百年構想リーグ開幕記念！目指せ100ポイント！シュートストップゲーム」あそび方はコチラ☆プレゼント☆【100ポイント】勝利チーム選手サイン入り公式球1名様【100ポイント】鹿島選手サイン入りユニホーム1名様【100ポイント】FC東京選手サイン入りユニホーム1名様【50ポイント】熱狂開幕ブランケット（FC東京／鹿島）10名様※チームを指定することは