【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの楽曲「アポロドロス ～2026 winter version～」の制作の軌跡を知ることができる『Behind the Scenes 2024 / 2026』が公開された。 ■「パリ五輪」の応援ソングとして書き下ろされた「アポロドロス」は、実は当初から冬季「ミラノ・コルティナ五輪」にも採用されることが決まっていた “テレビ朝日系列 スポーツ応援ソング”に起用され、2月6日開幕