中央可鍛工業 [名証Ｍ] が2月6日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比36.1％増の19.9億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の21億円→23億円(前期は22.2億円)に9.5％上方修正し、一転して3.5％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も