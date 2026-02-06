神鋼鋼線工業 [東証Ｓ] が2月6日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比49.5％減の5.5億円に落ち込み、通期計画の9.5億円に対する進捗率は58.5％にとどまり、5年平均の75.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の3.9億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の