◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール2日目(6日、宮崎市)時折雨もちらつく曇天の中で行われている巨人の1軍春季キャンプ。この日は、阿部慎之助監督が打撃投手をつとめる様子も見られました。昨年の春季キャンプでも打撃投手をつとめた阿部監督。この時には、浅野翔吾選手に向けカゴいっぱいのボールを投げ抜いていました。第2クール2日目となったこの日は、昼過ぎから球場で打撃練習を実施。リチャード選手と泉口友汰選手が