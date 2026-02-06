全国のインフルエンザの感染者数は、前の週の1.8倍になり、12月中旬以来の警報レベル超えとなりました。厚生労働省によりますと、先月26日から今月1日までの1週間に、全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり30.03人となりました。前の週のおよそ1.8倍で、4週連続の増加で、大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準である30人を12月中旬ぶりに超えました。22の県で「警報」レベルを超え