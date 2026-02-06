◇NBAレイカーズ119ー11576ers（2026年2月5日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が5日（日本時間6日）の本拠地76ers戦に途中出場。第3Qに逆転勝ちの起点となる3連続得点を含む14得点7リバウンドの躍動。チームも最終Qに逆転して2連勝を飾った。敵地8連戦を5勝3敗と勝ち越しで終えたレイカーズ。そしてトレード期限間際にゲイブ・ヴィンセントと32年ドラフト2巡目指名権をホークスに放出して