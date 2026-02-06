岡山内定の法政大MF小倉幸成が特別指定選手として承認されたファジアーノ岡山は2月6日、法政大に所属するMF小倉幸成が「2026年JFA・Jリーグ特別指定選手」として承認されたと発表した。今季の背番号は「5」に決定している。特別指定選手制度は、大学や高校に所属する学生選手が、所属チームに登録したままJリーグの公式戦に出場可能となるもの。2005年4月9日生まれで現在20歳の小倉は、鹿島アントラーズつくばジュニア、同ジュ