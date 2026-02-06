プルデンシャル生命は2026年2月4日、新規契約の販売活動を9日から90日間自粛すると発表した。社員・元社員106人が不適切に合計30億円超を受け取る金銭不祥事により実施されるガバナンス体制の見直しなどを、最優先に行うためとしている。同社の営業社員は、この新規契約の自粛について「ニュースで知った」と明かす。自粛期間中、営業社員はどのような活動をする予定なのだろうか。また、その間の給与はどのようになる予定なのだろ