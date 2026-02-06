3月13日より順次開催される「TBSドキュメンタリー映画祭2026」の予告編、ポスタービジュアルが解禁。TBS DOCSチェアマンを務める爆笑問題・太田光らからのコメントが到着した。【動画】STARGLOW、野島伸司らに密着！本気の人間は面白い―「TBSドキュメンタリー映画祭2026」予告編歴史的事件から、いま起きている社会の動き、市井の人々の日常、注目のカルチャーまで、TBSテレビおよびJNN系列局の記者・ディレクターたちが現