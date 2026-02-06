中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が６日、沖縄北谷での春季キャンプで打撃投手を務め、初めてプロの打者と対戦した。村松とドラフト５位・新保に対して１９球。安打性の打球は１本も許さなかった。ボール球が９球あったものの、際どいコースもり、直球は最速１５０キロ。「課題たくさん出たので、つぶしていけるようにトレーニングやストレッチから」と先を見据えた。肩をつくるのが早いという右腕は、ブルペン