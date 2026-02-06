ノエビアグリーン財団が、児童養護施設やファミリーホームで生活する子供たちを対象にした「ヘリコプター体験フライト」を、2026年4月1日（水）〜3日（金）の3日間、東京ヘリポートで開催します。上空から自然や地形の様子を観察するほか、ヘリコプターに関わる仕事についても学べる参加費無料の体験型プログラム「未来につながる環境教室」☆本イベントは2018年から継続している取り組みで、これまでに延べ560名の子供たちが参加