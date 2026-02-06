Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は６日、８日のアウェー・いわき戦で開幕を迎える特別大会「百年構想リーグ」において、主将を固定しない方針を決めたと発表した。この日、熊本・大津町で行われた練習前のミーティングで川井健太監督（４４）から選手に伝えられた。１９９６年の創設以来、初めて“主将不在”でシーズンに向かう理由を、クラブは「チーム全員がリーダーシップを取れるようになるよう、自覚を高めてもらうための判断